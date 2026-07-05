María González Falcó / Europa Press

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El nuevo trabajo de Belén Esteban que ha incendidado las redes: "Hay mucha gente que molesta"

Alejada en los últimos tiempos del foco mediático más intenso, aunque muy presente en redes sociales donde mantiene una actividad constante y consolidada como influencer, Belén Esteban continúa demostrando que su figura sigue generando interés. La colaboradora, que no ha dejado de recibir propuestas y que asegura tener nuevos proyectos en mente, atraviesa una etapa más tranquila pero sin desaparecer del panorama público. La de Paracuellos ha sorprendido recientemente con unas declaraciones en las que asegura que está preparada para contar su versión de su propia vida. La princesa del pueblo ha evitado entrar en polémicas con la familia de su ex Jesulín de Ubrique y se ha dejado ver disfrutando del desfile del Orgullo en Madrid. Fan incondicional de Bad Bunny la colaboradora se ha atrevido incluso a versional algunos de sus grandes éxitos micrófono en mano y ante la sorpresa de los asistentes.