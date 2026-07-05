María González Falcó / Europa Press

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¿Pareja sorpresa del verano?: Bertín Osborne se deja ver con la exconcursante de Supervivientes y quiere reunir a sus hijos

Gabriela Guillén ha compartido detalles sobre su relación actual con Bertín Osborne y su opinión sobre la reciente inclusión del artista en la lista de morosos de Hacienda. Guillén expresó su descontento con el sistema fiscal, afirmando que los impuestos son excesivos y que esto puede afectar la labor de quienes trabajan en el país. Aun así, se mostró abierta a que las hijas de Osborne conozcan a su hijo, enfatizando que siempre que haya voluntad, se puede lograr. Además, mencionó que está dispuesta a facilitar un encuentro entre ellos en las próximas vacaciones de agosto. En otro aspecto, Guillén también comentó sobre una reciente estancia con Bertina Sevilla, afirmando que todo transcurrió de manera positiva. Esta actualización sobre su vida personal y su postura sobre la tributación refleja sus esfuerzos por mantener un ambiente familiar sano y su deseo de superar las dificultades impostas por el sistema fiscal.