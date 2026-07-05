A.D.

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Recibe una multa de 800 euros y le inmovilizan el vehículo por la norma del BOE, pese a ir a la velocidad recomendada: la Guardia Civil busca la nueva etiqueta obligatoria

Los patienetes se han convertido en grandes protagonistas en pueblos y ciudades. Eso sí, el gobierno sigue reforzando las leyes sobre uso y equipamiento para garantizar la seguridad de sus conductores. El Consejo de Ministros ha aprobado una modificación de Reglamento General de Circulación para mejorar la protección de los usuarios vulnerables en la vía y que fija en 15 años la edad mínima p conducir un vehículo de movilidad personal, entre otras medidas.

Así lo ha dado a conocer este martes la ministra portavoz, Elma Sa durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. "Son n pioneras que nos convierten en un país referente en seguridad vial", afirmado.