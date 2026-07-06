A.D.

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La Guardia Civil alerta de la carta que está llegando a cientos de asturianos con una citación judicial: "Mantén la calma"

Soy la señora Mercedes González Fernández, directora general de la Guardia Civil, Jefe de la Brigada de Protección de Menores. Me pongo en contacto con usted poco después de una incautación de la computadora de la ciber-infiltración para informarle de que es objeto de una serie de procedimientos judiciales en vigor…”. Es la carta que están recibiendo cientos de españoles, y también asturianos, sobre una supuesta citación judicial. La Guardia Civil alerta que es falsa.

“Si recibes una falsa citación judicial, mantén la calma, no abras enlaces ni descargues archivos, no contestes al remitente...". Y, por supuesto, "no realices ningún pago", advierte el Instituto Armado a través de sus redes sociales. "Denuncia si has facilitado datos o has sido víctima. Los ciberdelincuentes buscan provocar miedo y precipitación. La mejor defensa es detenerse... y verificar", añaden.