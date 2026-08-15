A.D.

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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la potente licuadora más barata del mercado: exprime frutas enteras

Si te gustan los zumos de frutas y verduras, en Lidl tienen la potente licuadora más barata del mercado que es capaz de exprimir frutas enteras, un indispensable de la cocina. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirla.

Se trata de la licuadora de extracción lenta de 300 vatios de Silvercrest, marca exclusiva de Lidl, que te ayuda en una alimentación saludable. Este extractor de zumos lento prensa frutas y verduras de forma especialmente suave, de modo que las vitaminas y los nutrientes se conservan de forma óptima. Más información