A.D.

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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el hervidor de agua más barato del mercado: tés y cafés listos en segundos

Si quieres preparar cafés y tés en segundos, en Lidl vende el hervidor de agua más barato del mercado, no pararás de utilzarlo. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirlo.

Se trata del hervidor de agua de Silvercrest, marca exclusica de Lidl, que tiene elementos con aspecto de madera. Tiene una base encapsulada de acero inoxidable de alta calidad con resistencia oculta. Más información