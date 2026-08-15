A.D.

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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la cafetera estilo vintage más barata del mercado: para una crema perfecta y un desarrollo ideal del aroma

Si estás pensando en cambiar de cafetera, en Lidl tienen la cafetera estilo vintage que hace una crema perfecta y un desarrollo ideal del aroma, para tener un café como del cafetería, más barata del mercado. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirla.

Se trata de la cafetera espresso de Silvercrest, marca exclusiva de Lidl, que tiene un sistema de brazo portafiltros. Tiene 2 filtros para 1 o 2 tazas y una potente presión de bomba de 15 bares para una crema perfecta y un desarrollo ideal del aroma. Más información