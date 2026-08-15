A.D.

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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente robot de cocina más barato del mercado: podrás mezclar, batir y amasar en un mismo electrodoméstico

Si quieres poder mezclar, batir y amasar con un único electrodoméstico, en Lidl venden el potente robot de cocina que es el más barato del mercado, consiguiendo un resultado óptimo de amasado y mezcla.

Se trata de un robot de cocina Silvercrest, marca exclusiva de Lidl de 5 litros de capacidad y una potencia de 600 vatios. Es 3 en 1: para mezclar, batir y amasar; y tiene un mando giratorio digital para el ajuste de la velocidad con función turbo adicional, además de pantalla con indicación del tiempo de funcionamiento.

Cuenta con un sistema de mezcla planetaria para un resultado óptimo de amasado y mezcla; y su gancho amasador y batidor plano tienen revestimiento antiadherente ILAG, un excelente sistema con la mejor protección contra la corrosión.