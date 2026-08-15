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Noche de tensión en Granada por el fuerte terremoto: desalojos y atención a los vecinos asustados por el seísmo

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El Ayuntamiento de Armilla, uno de los municipios del área metropolitana de Granada afectados por el terremoto de magnitud 5 con epicentro en Alhendín, ha abierto sus parques y habilitado un pabellón deportivo para acoger a los vecinos que permanecen "intranquilos" tras el temblor y prefieren no regresar todavía a sus viviendas.

En un comunicado, este municipio vecino de Alhendín ha informado de las medidas tomadas para ofrecer tranquilidad a sus vecinos después del terremoto que ha sacudido esta madrugada la provincia de Granada.

Además de abrir los parques públicos que permanecen cerrados durante la noche, el Consistorio ha puesto a disposición de sus vecinos el complejo deportivo Rafael Machado Villar. Más información