A.D.

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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la jarra que filtra el agua más barata del mercado: disponible por menos de 7 euros

Si no te fías demasiado del agua del grifo, en Lidl tienen la jarra que filtra el agua más barata del mercado, con la que tomarás agua con muchas más garantías, y por menos de 7 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirla.

Se trata del set de inicio de filtro de agua de Silvercrest, marca exclusiva de Lidl, que consta de una jarra con cartucho de filtro de agua extraíble,. Así consigues la reducción de cal y metales pesados, filtrando partículas gruesas y sólidos y mejorando el sabor y el olor del agua del grifo.

Además, escompatible con cartuchos de filtro de SILVERCREST y Brita (Maxtra Pro); y la jarra y el cartucho de filtro de aguason aptos para lavavajillas. Más información