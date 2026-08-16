Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente microondas más barato del mercado: tiene diez programas automáticos y cuatro funciones de descongelación
Si piensas que es momento de renovar tu viejo microondas, en Lidl tienen el potente microondas más barato del mercado, con diez programas automáticos y cuatro funciones de descongelación. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirlo.
Se trata del microondas Silvercrest, marca exclusiva de Lidl, que tiene una capacidad de 20 litros y cuenta con grill y 10 prácticos programas automáticos. Es de uso versátil, para calentar, cocinar, descongelar y gratinar; y tiene 8 niveles de potencia: 5 niveles de potencia de microondas (160/320/480/640/800 W), 1 nivel de potencia de grill y 2 niveles de potencia combinados (microondas y grill).
Entre los 10 programas automáticos están pasta, pescado, carne, recalentar, arroz, pollo, patatas, palomitas, verdura, bebidas; mientras que las 4 funciones de descongelación son para carne picada, trozos de carne, trozos de pollo y pan. También tiene función de inicio rápido y seguro para niños. Más información
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