Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la arrocera más barata del mercado: podrás preparar el arroz perfecto
Si eres de los que toma arroz casi todos los días, en Lidl tienen la arrocera más barata del mercado, podrás preparar el arroz perfecto. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirla.
Se trata del cocedor de arroz de Silvercrest, marca exclusiva de Lidl, que es indispensable en cualquer cocina. Ofrece una preparación óptima de todo tipo de arroz sin que se pegue ni se desborde y su recipiente de cocción es de aluminio extraíble con revestimiento antiadherente de alta calidad de ILAG con excelentes propiedades antiadherentes y muy resistente a los arañazos.
Pero es que no solo podrás hacer arroz, tiene un accesorio para cocción al vapor para verduras, pescado o lo que se te ocurra; y tiene función automática de mantenimiento del calor después de la cocción. Su carcasa es de acero inoxidable con aislamiento térmicoII y tiene botón de apertura de la tapa, válvula de salida de vapor y recipiente de recogida de condensación.
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