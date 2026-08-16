A.D.

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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente secador iónico más barato del mercado: consigue un brillo atractivo y un cabello suave y sedoso

Si estás pensando en jubilar tu antiguo secador, en Lidl tienen el potente secador iónico más barato del mercado que consigue un brillo actractivo y un cabello suave y sedoso. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirlo.

Se trata de un secador iónico de la marca Cien Beauty, exclusiva de Lidl, que tiene tecnología iónica permanente para un brillo atractivo, un cabello suave y sedoso, un tiempo de secado más corto y una reducción de la electricidad estática. Más información