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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente moldeador de aire caliente 5 en 1 más barato del mercado: ideal para cabello liso o rizado

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente moldeador de aire caliente 5 en 1 más barato del mercado: ideal para cabello liso o rizado

A.D.

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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente moldeador de aire caliente 5 en 1 más barato del mercado: ideal para cabello liso o rizado

A.D.

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Si te quieres ahorrar mucho dinero en la peluquería, en Lidl tienen el potente moldeador de aire caliente más barato del mercado que es ideal para cabello liso o rizado, un kit muy completo. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirlo.

Se trata del moldeador de aire caliente 5 en 1 de Cien Beauty, marca exclusiva de Lidl, que viene con accesorio rizador automático. Tiene 2 niveles de calor y 1 nivel de ventilador, así como función de aire frío «Cool Shot» para un peinado duradero y suave. Más información

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