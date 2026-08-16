A.D.

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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la potente plancha de pelo inalámbrica más barata del mercado: ideal para llevar de viaje

Si estás pensando en retirar tu vieja plancha de pelo, en Lidl tienen la potente plancha de pelo inalámbrica más barata del mercado que es ideal para ir de viaje, y tienes dos colores para elegir. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirla.

Se trata de la plancha de pelo inalámbrica Cien Beauty, exclusiva de Lidl que es Inalámbrica y compacta, ideal para llevar (incluye bloqueo de transporte). Tiene revestimiento de cerámica y turmalina para proteger el cabello; y ofrece un calentamiento rápido gracias al elemento calefactor MCH.