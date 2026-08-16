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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente cepillo facial más barato del mercado: ideal para el cuidado diario

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente cepillo facial más barato del mercado: ideal para el cuidado diario

A.D.

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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente cepillo facial más barato del mercado: ideal para el cuidado diario

A.D.

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Si quieres tener la cara perfecta, en Lidl tienen el potente cepillo facil más barato del mercado que es ideal para el cuidado diario y muy fácil de manejar. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirlo.

Se trata del cepillo facil Vitalcontrol para la limpieza y el cuidado facil diario. Con él conseguirás una piel del rostro notablemente suave y cuidada. Tiene 2 niveles de rotación. Por un lado, rotación circular para una limpieza especialmente suave; y por el otro rotación oscilante para una limpieza profunda que proporciona una sensación de piel lisa y suave. Más información

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