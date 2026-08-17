María González Falcó / Europa Press

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La inesperada herencia que ha recibido la hija de Paula Echevarría y David Bustamante tras cumplir la mayoría de edad: "No sé en qué momento pasó"

Cumplir la mayoría de edad es algo para el recuerdo. Este lunes 17 de agosto de 2026 es, sin duda, un día muy especial para Daniella, la hija de David Bustamante y Paula Echevarría, que ha celebrado sus 18 años con una fiesta sorpresa muy especial.

La propia Paula Echevarría ha compartido en Instagram un post en el que se mezclan fotografías de Daniella cuando era pequeña con otras imágenes de la fiesta sorpresa que le han dado este fin de semana. La publicación, además, está acompañada de un texto muy emotivo con el que la actriz demuestra ser una madre orgullosa: "Mi niña, mi leona, mi compañera de vida… Hoy cumples 18 años y no sé en qué momento pasó este tiempo… Qué suerte la mía haber podido crecer contigo mientras tú crecías conmigo. Ahora empieza una etapa nueva, pero hay algo que no cambiará nunca… siempre voy a estar a tu lado. ¡Felices 18 mi amor! Te quiero más de lo que cabe en cualquier texto".