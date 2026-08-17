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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente cepillo alisador más barato del mercado: con revestimiento de cerámica

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente cepillo alisador más barato del mercado: con revestimiento de cerámica

A.D.

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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente cepillo alisador más barato del mercado: con revestimiento de cerámica

A.D.

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Si necesitas un cepillo alisador para el pelo, en Lidl tienen uno que es el más barato del mercado y cuenta con revestimiento de cerámica. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirlo.

Se trata de un cepillo alisador 2 en 1 de la marca Cien Beauty, exclusiva de Lidl, que es cepillo para el cabello y plancha alisadora. Tiene cerdas de alta calidad con revestimiento de cerámica para alisar el cabello y el rango de temperatura es de 100 a 200 °C (en incrementos de 10 °C).

También cuenta con apagado de seguridad después de 45 minutos y articulación giratoria del cable de 360° y gancho para colgar. Además, es de fácil manejo con pantalla LED para la indicación de temperatura. Más información

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