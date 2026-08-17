María González Falcó / Europa Press

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Paula Echevarría celebra la mayoria de edad de su hija con varias fotos inéditas y un emotivo mensaje: "A tu lado"

Este 17 de agosto es un día marcado en rojo y grabado con letras de oro en el calendario de Paula Echevarría y David Bustamante, ya que su hija Daniella cumple este lunes 18 años. Una mayoría de edad que llega en un momento especialmente complicado tanto para la protagonista del día como para el resto de su familia por el reciente fallecimiento del padre de la actriz.