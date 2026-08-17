María González Falcó / Europa Press

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Paula Echevarría, vestida de luto, reaparece en su pueblo natal, tras el fallecimiento de su padre

Como en casa, en ningún sitio. Paula Echevarría sigue refugiándose en Candás, su pueblo natal, para intentar recomponerse tras la muerte de su padre, Luis Ángel Echevarría, a los 76 años. Fue el pasado día 30 de julio, cuando la actriz, modelo e influencer asturiana perdió a su progenitor de una forma inesperada. Desde entonces, y según su círculo más cercano, Paula está devastada.

"Hacer deporte, rodearme de mi manada, empezar a abrir el estómago comiendo rico, la playa de mi pueblo, la playa de mi vida, sumergirme en el mar que me cura y me limpia, buscar entre recuerdos... Poco a poco...", escribió la actriz hace unos días en su cuenta de Instagram, junto a varias fotografías. Entre ellas, aparece Paula Echevarría celebrando su 48 cumpleaños (fue el 7 de agosto) con su pareja, Miguel Torres, sus dos hijos, Daniella y Miguel, su madre, Elena Colondrón, y su hermano, Luis Manuel, entre otros familiares, en su casa de Perlora. Más información