María González Falcó / Europa Press

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La sorprendente imagen de Alejandra Rubio antes de dar a luz a su segundo hijo: el clan Campos rompe su silencio y se prepara para el parto

La cuenta atrás para que la hija de Terelu Campos, Alejandra Rubio, de la bienvenida a su pequeña ha comenzado. El nacimiento está a la vuelta de la esquina y la expectación es máxima. De hecho, hace escasos minutos, la propia Alejandra Rubio ha roto su silencio en redes subiendo una reveladora fotografía a sus historias de Instagram.