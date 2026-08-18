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Froilán, de juerga en Asturias: el sobrino de los Reyes estuvo en el Aquasella y en una discoteca de Llanes
Entre las más de 70.000 personas que botaron este año en el festival asturiano Aquasella, estuvo nada menos que Felipe Juan Froilán, el sobrino de los Reyes Felipe y Letizia, del que es bien conocida su afición a las juergas. Según publican las revistas "¡Hola!" y "Vanitatis", el hijo de Felipe de Marichalar y la Infanta Elena realizó una escapada con amigos a Asturias la pasada semana, coincidiendo con la celebración del festival techno más importante del norte de España. Más información