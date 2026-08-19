A.D.

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Paula Echevarría va con Miguel Torres y amigos al merendero de moda de Asturias: con alquiler de parrillas y paelleras para hacer la comida allí mismo

Paula Echevarría va recuperando la sonrisa poco a poco, tras la muerte el pasado 30 de julio de su padre Luis a los 76 años. La actriz continúa de descanso en su pueblo natal Candás, donde celebró esta misma semana una fiesta sorpresa para su hija Daniella por su mayoría de edad. Uno de los últimos planes que hizo "feliz" a la influencer fue ir a un merendero con amigos a comer costillas y chorizo criollo.