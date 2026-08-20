María González Falcó / Europa Press

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La inesperada razón por la que Ana Obregón podría estar preparando su mudanza a Asturias: "Me encanta el norte y buscaré algo fresquito"

Ana Obregón ha retomado sus compromisos profesionales como colaboradora de 'Y ahora Sonsoles' tras pasar varias semanas de vacaciones en su residencia familiar de Mallorca, 'El Manantial', con su nieta Ana Sandra, que a sus 3 años se ha convertido en la gran alegría de la vida de la bióloga y en la que está completamente volcada. Una espectacular residencia con vistas al mar, inmensos jardines y piscina infinita que la actriz y sus hermanos herederaron tras el fallecimiento de sus padres, y que tal y como revelaban diversos medios de comunicación hace varios meses han decidido poner a la venta por una cantidad cercana a los 25 millones de euros.