A.D.

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Locura por el "Zara" de El Corte Inglés: ropa "low cost" con diseños que ya compiten con las tiendas de Amancio Ortega

Lo llaman el "nuevo Zara" y tiene ropa aún más barata que Inditex. Se trata de la marca Unit, que en 2017 lanzó El Corte Inglés enfocada en el segmento low cost para competir con cadenas como Primark y Lefties. Pero Unit, que empezó vendiéndose solo en los supermercados Hipercor y que ahora ya tiene tiendas propias, compite directamente con los grandes: con Zara. Y todo gracias a sus buenos precios, pero también a sus elegantes diseños.

Unit ha dejado de ser ropa de supermercado a confeccionar y vender todo tipo de prendas, siguiendo las últimas tendencias en moda, y para todos los miembros de la familia. Incluso, oferta conjuntos a juego para toda la familia. Pero lo mejor, sin duda, son sus precios, muy económicos y aptos para todos los bolsillos. Más información