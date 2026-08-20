A.D.

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente limpiador de poros más barato del mercado: una piel sana, radiante y bellamente cuidada

Si quieres tener la piel sana, radiante y bellamente cuidada, en Lidl tienen el potente limpiador de poros más barato del mercado, un indispensable en tu casa. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirlo.

Se trata del limpiador de poros Silvercrest, marca exclusiva de Lidl, que garantiza una limpieza profunda mediante tecnología de vacío, consiguiendo, para una piel sana, radiante y bellamente cuidada.

Este limpiador consigue la limpieza de la piel eficiente y profesional, ideal para el hogar; con la eliminación de puntos negros, escamas de la piel, impurezas y restos de maquillaje. Tiene 3 cabezales diferentes para distintas áreas de aplicación en el rostro. Redondo, pequeño: para limpiar los poros en zonas de difícil acceso, como por ejemplo la nariz; redondo, grande: para la limpieza de poros en áreas grandes; y Ovalado: para la limpieza específica en las aletas de la nariz y alrededor de los ojos y la boca. Más información