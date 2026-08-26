PI Studio / María González Falcó

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¿Dolly Parton se lo dejó todo a Miley Cyrus? La verdad detrás del rumor que sacude la herencia de la leyenda del country

La muerte de Dolly Parton a los 80 años ha dejado al country sin una de sus figuras más universales, pero para millones de espectadores jóvenes su historia quizá empezó mucho después de 'Jolene' o 'I Will Always Love You'. Empezó en Disney Channel, cuando una mujer rubia, brillante y desbordante de humor aparecía en 'Hannah Montana' como 'Aunt Dolly'. No era solo un guiño de guion: Parton era de verdad la madrina de Miley Cyrus y, con los años, aquella relación acabó pareciéndose mucho más a la de una segunda madre y una hija. Más información