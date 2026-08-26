María González Falcó / Europa Press

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Juls Janeiro aporta más datos sobre la información secreta de su hermana Andrea y su vida en Estados Unidos: "La guerra que a mí me corresponde"

La guerra entre Juls Janeiro y Belén Esteban continúa dando de qué hablar. Después de que la joven rompiese su silencio sobre el conflicto familiar que ambas mantienen y cargase públicamente contra la colaboradora, la conocida como 'princesa del pueblo' también ha dado su versión de los hechos. Un cruce de declaraciones en el que ambas han defendido su propia historia y en el que Juls ha dejado claro que, aunque está dispuesta a contar su experiencia, todavía se guarda muchos detalles por respeto a la persona que tienen en común. Más información