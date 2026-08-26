María González Falcó / Europa Press

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Última hora sobre la salud de Kiko Rivera tras quedar al descubierto las secuelas que arrastra por el ictus: "Más fuerte"

A pesar de que fue el propio Kiko Rivera el que desveló a través de sus redes sociales que el ictus que sufrió el pasado 19 de julio había sido "más fuerte" que el primero que padeció en octubre de 2024 -y que afortunadamente no le dejó ninguna secuela-, y explicó que iba a cancelar todos sus compromisos profesionales y a alejarse de redes sociales y del foco mediático para centrarse en su rehabilitación para volver a ser el mismo de siempre, dejando entrever que le quedaba un largo camino por delante, lo cierto es que un mes después de su grave revés de salud la recuperación del hijo de Isabel Pantoja marcha viento en popa. Más información