María González Falcó / Europa Press

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Sale a la luz la relación bomba entre Pipi Estrada y Juls Janeiro: "De repente aparece una niña que a mí me gusta"

Tras unas vacaciones de lo más relajadas en las que ha protagonizado titulares por sus apasionadas imágenes con su novia Lolita -que vive en Mallorca y lleva una vida lejos de los focos- en la playa, Pipi Estrada vuelve a la rutina con las pilas cargadas. El periodista no se ha perdido este miércoles la celebración del cumpleaños del reportero Álex Álvarez y, como no podía ser de otra manera, no ha dejado pasar la ocasión de pronunciarse sobre los temas más candentes del momento.