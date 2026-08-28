María González Falcó / Europa Press

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Primeras declaraciones de Juls Janeiro tras destaparse su relación con Pipi Estrada: "Me dice 'tú eres perfecta'"

Un día más Julia Janeiro ha atendido a la prensa apostada a las puertas de su casa con su mejor sonrisa y, al igual que lleva haciendo desde que declaró la 'guerra' a Belén Esteban llamándola "meme televisivo" ha hablado largo y tendido sobre este tema y por fin -después de asegurar que sus padres la apoyan en todo- ha revelado la reacción de Jesulín de Ubrique y María José Campanario a su ataque a la madre de su hermana Andrea, a la que ha lanzado un dardo al llamarla "la patrona" sin poder contener la risa en una nueva muestr de un alarde de sinceridad y frescura que ha conquistado al mundo y la ha convertido en el personaje con mayúsculas del momento.