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Juls Janeiro sorprende con su faceta más desconocida y se postula para reality: "Me encantaría"

Juls Janeiro sorprende con su faceta más desconocida y se postula para reality: "Me encantaría"

María González Falcó / Europa Press

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Juls Janeiro sorprende con su faceta más desconocida y se postula para reality: "Me encantaría"

María González Falcó / Europa Press

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Juls Janeiro continúa disfrutando de un inesperado protagonismo mediático después de que sus declaraciones sobre Belén Esteban hayan reavivado una polémica familiar que parecía enterrada. La hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario ha hablado en los últimos días con total naturalidad sobre sus padres, asegurando que ambos conocen de primera mano sus declaraciones y que respetan su libertad para expresarse.

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