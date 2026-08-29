María González Falcó / Europa Press

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La localidad asturiana en la que Bertín Osborne volverá a subirse a los escenarios tras superar sus problemas de salud: "Ya puedo"

Bertín Osborne ha reaparecido ante los medios tras varios meses de preocupación por problemas de salud que afectaron a su bienestar. En esta ocasión, el cantante ha querido aclarar que se encuentra mucho mejor y prácticamente recuperado, listo para volver a los escenarios. Ha compartido que ha realizado pruebas de canto y se siente en condiciones óptimas para retomar su carrera. Su primer concierto está programado para el 12 de este mes, una fecha que espera con ansias. Además, Osborne ha destacado su profunda amistad con José Luis el turronero, a quien considera un hermano y quien ha sido un gran apoyo a lo largo de los años. Con este regreso a la música, Bertín busca reconectar con sus seguidores y dejar atrás los momentos difíciles de su salud, mostrando una actitud positiva y esperanzadora hacia el futuro.