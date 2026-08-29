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El Turronero, emocionado con su homenaje en Ubrique: "Soy inmensamente feliz"
José Luis López Fernández, conocido como 'El Turronero', vivió una noche de fuertes emociones en Ubrique, donde su pueblo le rindió un homenaje muy especial. Uno de los momentos más emotivos llegó cuando descubrió por sorpresa, a través de un vídeo, que dos de sus hijos habían sido los encargados de destapar un busto y una placa con su nombre. Visiblemente emocionado al contemplar las imágenes, el empresario no pudo ocultar lo que significaba para él este reconocimiento.