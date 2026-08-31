María González Falcó / Europa Press

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Alejandra Rubio y Carlo Constanzia ya son padres: el sorprendente (y polémico) nombre que han elegido para su hija

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia han dado la bienvenida a su segunda hija. La gran noticia saltaba en pleno directo en el programa 'Fiesta', donde el presentador Frank Blanco confirmaba en exclusiva que la nieta de María Teresa Campos habría dado a luz este sábado. Tras unas semanas de máxima expectación mediática, la pareja ya tiene en brazos a la pequeña de la casa, que ha convertido al pequeño Carlo en hermano mayor. Tanto Terelu Campos como Mar Flores se han manifestado sobre la llegada de la niña a la familia. Mientras Terelu se ha mantenido más esquiva, Mar ha señalado que "todo ha salido fenomenal" y que estaba "deseando ver" a la pequeña.