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María González Falcó / Europa Press

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Anabel Pantoja podría poner tierra de por medio gracias a Supervivientes All Stars, tras destaparse su crisis de pareja: "Yo no hablo"

A pocos días de su estreno, Mediaset continúa revelando a cuentagotas los concursantes de 'Supervivientes All Stars' y, tal y como apuntaban las quinielas, entre las leyendas que regresarán a Honduras para revivir la aventura más extrema de sus vidas, se encuentran Rosa Benito, Arkano, Chiqui, Ivana Icardi, Alma Bollo y Asraf Beno.La hija de Raquel Bollo y el marido de Isa Pantoja coincidieron en los Cayos Cochinos en 2023 y aunque muchos pensaban que serían aliados por sus lazos familiares, la afinidad brilló por su ausencia y los desencuentros y fuertes discusiones que protagonizaron en la isla acabaron por dinamitar también la buena relación de la que presumían la hija de Isabel Pantoja y su prima desde que eran niñas.Un reencuentro muy esperado en el que habrá que ver cómo reaccionan Alma y Asraf, y sobre el que ahora se ha pronunciado Anabel Pantoja,