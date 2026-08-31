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María González Falcó / Europa Press

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Belén Esteban responde a las comparaciones con Juls Janeiro y lanza una advertencia: "Son muy malas"

María González Falcó / Europa Press

Después de disfrutar de sus últimos días de vacaciones en Canarias con su marido Miguel Marcos, Belén Esteban está de regreso en Madrid para retomar sus compromisos profesionales. Belén se ha querido defender después de que Bea Trapote entre otras le hayan acusado de vetarla en su día, insistiendo en que lo último que quiere es una guerra con la hija de Jesulín.