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Jesulín de Ubrique hace saltar las alarma al ser pillado con una fan en su regreso a los ruedos: "Qué guapo eres"

Jesulín de Ubrique hace saltar las alarma al ser pillado con una fan en su regreso a los ruedos: "Qué guapo eres"

María González Falcó / Europa Press

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Jesulín de Ubrique hace saltar las alarma al ser pillado con una fan en su regreso a los ruedos: "Qué guapo eres"

María González Falcó / Europa Press

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Antes de su comentada reaparición en Ocaña (Toledo) el próximo 9 de septiembre, cuando volveremos a verle vestido de luces varios años después de su retirada, Jesulín de Ubrique se ha puesto a prueba encabezando un festival taurino en la localidad navarra de Cascante, donde ha demostrado que sigue levantando pasiones 30 años después. Más información

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