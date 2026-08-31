¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Jesulín de Ubrique hace saltar las alarma al ser pillado con una fan en su regreso a los ruedos: "Qué guapo eres"
Antes de su comentada reaparición en Ocaña (Toledo) el próximo 9 de septiembre, cuando volveremos a verle vestido de luces varios años después de su retirada, Jesulín de Ubrique se ha puesto a prueba encabezando un festival taurino en la localidad navarra de Cascante, donde ha demostrado que sigue levantando pasiones 30 años después. Más información