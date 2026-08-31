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Mar Flores desvela el verdadero estado de Alejandra Rubio tras dar a luz: "Ellos os lo explicarán en cuanto puedan"

Mar Flores desvela el verdadero estado de Alejandra Rubio tras dar a luz: "Ellos os lo explicarán en cuanto puedan"

María González Falcó / Europa Press

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Mar Flores desvela el verdadero estado de Alejandra Rubio tras dar a luz: "Ellos os lo explicarán en cuanto puedan"

María González Falcó / Europa Press

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Presumiendo de la maravillosa relación que tiene con su hijo Carlo Costanzia y su nuera Alejandra Rubio a pesar de los rumores de distnciamiento que surgen periódicamente y que ha dejado claro que nada tienen de ciertos, Mar Flores ha sido una de las primeras en acercarse a la madrileña Fundación Jiménez Díaz después de que la pareja haya dado la bienvenida a su segundo hijo, una niña cuyo nombre se desconoce por el momento, para conocer a su nieta, cuyo nacimiento la sorprendió en Viena mientras asistía a la boda de unos amigos. Más información

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