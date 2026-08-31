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María González Falcó / Europa Press

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El sensual posado de Belén Esteban deja al descubierto el polémico tatuaje que comparte con Juls Janeiro: ¿Casualidad o copia?

Belén Esteban continúa disfrutando de unos días de descanso en Tenerife, donde se ha refugiado para despedir el verano rodeada de sol, piscina y tranquilidad. Ajena, al menos públicamente, a la guerra mediática que en las últimas semanas la ha situado en el foco por sus desencuentros con Julia Janeiro, la excolaboradora ha compartido con sus seguidores una imagen de sus vacaciones, presumiendo de un momento de relax y dejando claro que atraviesa una etapa en la que parece priorizar disfrutar y desconectar Más información