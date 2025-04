El Parque Ballina de Villaviciosa, conocido por su riqueza en flora y fauna, ha sorprendido esta primavera a vecinos y turistas con la inusual aparición de una decena de galápagos de Florida. La presencia de estos reptiles, tanto adultos como crías, ha generado sorpresa y admiración entre los visitantes, quienes disfrutan observándolos mientras toman el sol sobre las rocas o nadan por las aguas cristalinas de los estanques del parque.

Entre los sorprendidos se encuentra la valenciana Rosa Pesquera, quien capturaba imágenes del entorno sin esperar encontrar tortugas entre los nenúfares. "Siempre vengo a este parque por sus plantas, en especial los papiros y los nenúfares, pero nunca había visto tortugas aquí. No sé cómo han llegado, y si han sido abandonadas, no me parece bien. Aun así, una vez aquí, hay que respetarlas y cuidarlas, como se hace con el resto de plantas y animales del parque", dice asombrada por encontrar estos reptiles subtropicales en Villaviciosa.