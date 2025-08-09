El restaurante El Uría de Tazones, se ha hecho con un extraordinario ejemplar de corvina capturado en la costa de Villaviciosa. Se trata de uno de los mayores vistos en Asturias, con un peso de 31,2 kilos y una longitud de 1,57 metros.
“Es muy raro encontrar piezas de este tamaño. En nuestro restaurante nunca habíamos recibido un ejemplar semejante. Yo, personalmente, no había visto un ejemplar tan enorme en mi vida. Estamos muy contentos de poder ofrecer un pescado tan bueno a nuestros clientes, que además nos dará para bastantes raciones”, explica Raúl Chacón, responsable del establecimiento.