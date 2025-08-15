El concejo celebró este jueves 14 de agosto su Día Institucional en la Feria Internacional de Muestras de Asturias, con un acto oficial presidido por el alcalde Alejandro Vega y el presidente de la Cámara de Comercio de Gijón. La jornada contó con la participación del artista Guillermo Simón, autor del cartel de esta edición, y del profesor Luis Benito García, director de la Cátedra de la Sidra, y concluyó con un recorrido por varios stands relacionados con el concejo maliayo y un animado recibimiento en el espacio expositivo de Villaviciosa.