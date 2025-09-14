Es un instante. Unos segundos de silencio, solo rotos por el sonido de la Banda de Música, que guardan todo el respeto y la devoción que Villaviciosa profesa a la Portalina. La tradición por excelencia de las fiestas maliayesas vuelve a vivirse cada año con la misma emoción con la que nació en 1954. Los maliayeses la llevan grabada en la piel. Nació por iniciativa de Ramón Rivero y Juan José Renedo, que le pusieron letra a una salve perteneciente a los monjes franciscanos. La coreografía llegó un año más tarde de la mano de María Jesús Corripio. Para quienes participan de esta tradición, poder bailar la danza "es un sentimiento difícil de explicar.