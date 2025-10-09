Carla Vega

La sidra se convierte en arte en Villaviciosa: esta es la muestra que se puede ver en el Ateneo Obrero

Villaviciosa inauguró la exposición “Sidra. Poemario ilustrado”, una muestra que reúne a quince artistas y diecisiete poetas en homenaje al universo sidrero, junto a la presentación del óleo “La Virgen de la Manzana”, del pintor Luis Repiso. El Ateneo Obrero acoge esta doble cita artística dentro del Festival de la Manzana, con la presencia del alcalde Alejandro Vega y de los impulsores del proyecto, Fermín Santos y Luis Repiso, que emocionaron al público con su vínculo con la villa y su cultura.