Lucía Rodríguez

Héctor García, de Llanes, gana la "champions" de la sidra casera en Villaviciosa

Héctor García, de Llanes, se alzó con la victoria del VIII Concurso de Sidre Casera "Mundo Collada" de Villaviciosa, que tuvo lugar este domingo en la Plaza del Ayuntamiento de la localidad. El joven se disputó el título de mejor llagar tras un reñido desempate con José Manuel Sánchez, de Carbayín (Siero), que obtuvo el segundo puesto. Desde Salas, Marcos Rodríguez quedó en tercera posición. En esta edición fueron 55 llagares los que se presentaron a concurso, siendo 12 los seleccionados para la gran final.