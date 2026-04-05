Vicente Alonso

Multitudinaria procesión de El Resucitado en Villaviciosa

"Ha sido muy bonito y emocionante, sobre todo cuando le cayó el manto y también el silencio que había. Ha sido impresionante", dijo la turista extremeña Belén Blasco tras vivir este domingo la procesión de El Resucitado de Villaviciosa, en la que la imagen del Cristo se encuentra con la Virgen de la Paz en la plaza Carlos I. Es un momento único y conmovedor de la centenaria Semana Santa maliayesa, al que siguió la Misa Pascual en la iglesia parroquial, acto con el que la Cofradía de Jesús Nazareno puso fin a los actos de Pasión y Muerte de Jesucristo. Más información