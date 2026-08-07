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Vecinos y expertos analizan la situación de la ría de Villaviciosa

El deterioro de los porreos y la lucha para su conservación fueron protagonistas del acto celebrado en el teatro Riera de Villaciosa y que llevó por título "La ría: el declive silencioso". Organizado por el colectivo "Protejamos Nuestra Ría", contó con numerosa asistencia y quedó patente el apoyo a la causa a través de varios vídeos en los que personalidades de la sociedad maliayesa y expertos enviaron un mensaje en favor de la preservación de esta gran riqueza natural del municipio.

"Nuestro objetivo son los porreos, vamos a intentar recuperar el porreo de La Espuncia, pegado a la zona de El Gaitero, para unirlo con parte del siguiente. Para eso hemos presentado una alegación al Plan General de Ordenación. Y también el de Muslera, donde hemos pedido que se retirasen unos árboles monstruosos que había pegados a la carretera, que ya los quitaron porque caían a la vía y eran un peligro", señaló Ignacio Alonso L. Iñarra, del colectivo promotor. Más información