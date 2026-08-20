A.D.

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Más de doscientas familias disfrutaron de las casas “hobbit” de Villaviciosa en su primer año de apertura y sus promotores se plantean una ampliación: “Las reservas se hacen ya con doce meses de antelación”

En la parroquia de Argüero, en Villaviciosa, hay un rincón vacacional que ha reunido a más de doscientas familias en su primer año de apertura. Las casas “hobbit”, inspiradas en el universo de la mitología nórdica de “El señor de los anillos”, han triunfado a nivel turístico. Las tres viviendas han recibido visitantes durante casi todo este primer ejercicio de apertura. “Tenemos reservada cada una sobre unas 290 noches al año”, explica Juan Manuel Blanco, que ha impulsado estas viviendas junto a Sonia Fernández, bajo el nombre de “La pequeña comarca”. Ellos residen juntos a sus hijos Nel y Sofía Blanco en una cuarta casa que han convertido en su hogar. Más información