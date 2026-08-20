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¿Ganas de verbena? Panorama,Tekila, Assia..las mejores orquestas del circuito estarán en Villaviciosa y ya hay fecha y hora para sus actuaciones

¿Ganas de verbena? Panorama,Tekila, Assia..las mejores orquestas del circuito estarán en Villaviciosa y ya hay fecha y hora para sus actuaciones

A.D.

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¿Ganas de verbena? Panorama,Tekila, Assia..las mejores orquestas del circuito estarán en Villaviciosa y ya hay fecha y hora para sus actuaciones

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Villaviciosa se convertirá durante seis noches en uno de los grandes puntos de encuentro para los aficionados a las verbenas. Algunas de las mejores y más conocidas orquestas del circuito pasarán por las Fiestas del Portal, que se celebrarán del 11 al 16 de septiembre, con un cartel que reúne a Panorama City, Tekila, Assia, Waykas, Cañón y La Última Legión. Una sucesión de actuaciones que permitirá disfrutar cada noche de una formación diferente y que convierte la música en uno de los grandes reclamos de las fiestas patronales.

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